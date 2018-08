La région de Charleroi secouée ce matin: "Les vitres ont tremblé, tous mes collègues ont sursauté"

Vous êtes nombreux dans la région de Charleroi à avoir activé le bouton orange Alertez-nous, ce matin peu après 11h30. Et pour cause, vous avez entendu -et parfois ressenti- une grosse déflagration. Benoît, l'un de nos "alerteurs" contactés par nos soins, nous décrit ce qu'il a ressenti: "J'étais sur mon lieu de travail quand une déflagration, comme une explosion relativement importante, a été ressentie. Les vitres ont tremblé. Tous mes collègues ont sursauté. L'une de mes collègues est partie vérifier si quelque chose était en train de se passer dans le bâtiment", nous décrit Benoît.

À Marchienne-au-Pont, à Roux et Anderlues, l'inquiétude était aussi de mise, comme en témoignent vos nombreux messages.

Selon monsieur Claesen, l'officier de presse de la Défense, joint par téléphone, des F16 effectuaient bien ce matin des vols d'entraînement aux alentours de 11h30 au-dessus de la région de Charleroi. L'un de ces appareils aurait bien passé le mur du son, déclenchant un bruit assourdissant, similaire à une grosse déflagration. "Il faut savoir que lors de ces vols, passer le mur du son est un exercice de routine requis, surtout après l'entretien d'un appareil. Un F16 ne passe jamais le mur du son par hasard."