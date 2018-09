La "sortie des nègres" à Deux-Acren n'aura pas lieu: des menaces pèsent sur l'organisation

La nouvelle est tombée hier et elle suscite l'étonnement à Lessines. Ce weekend, c'est la Ducasse à Deux-Acren mais la traditionnelle "sortie des nègres" n'aura pas lieu cette année. Elle a été annulée parce que menacée. Les explications de Pascal De Handschutter, le bourgmestre de Lessines: "Ce sont les organisateurs qui ont renoncé. Nous, nous avions pris toutes les dispositions. Le risque avait été évalué. J’avais d’ailleurs un escadron de la police fédérale en renfort. Nous avons reçu il y a 8 jours un e-mail assez interpellant et menaçant. Il vient d’une organisation du nom de 'Brussels panthers' ou quelque chose comme cela. Il était clairement demandé d’interdire à défaut ils débarqueraient sur place et empêcheraient l’activité par tous les moyens."



