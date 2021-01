La soupe à nouveau distribuée dans les écoles de Chapelle-lez-Herlaimont: les élèves la réclamaient

La soupe a fait son retour ce lundi dans les 8 écoles fondamentales de la commune de Chapelle-lez-Herlamont. De quoi réveiller les papilles gustatives des élèves. Ceux-ci n'y avaient plus droit depuis la rentrée de septembre. En effet, les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont actuellement en code rouge, la distribution de repas chauds n'est donc plus possible. Toutefois, la commune de Chapelle-lez-Herlaimont a obtenu une dérogation pour reprendre cette distribution. Celle-ci doit se faire dans le respect de conditions strictes. Les élèves boivent la soupe sur le temps de midi en classe ou dans le réfectoire en respectant les règles sanitaires. "Nous avons organisé nos repas en plusieurs services avec les enfants qui mangent dans leur classe et toutes les précautions sont prises pour éviter un mélange de bulles", déclare Jean-Pol Basile, le directeur de l'une des écoles.

Une soupe très attendue par les parents et les élèves

La soupe, distribuée chaque jour gratuitement depuis 6 ans, est préparée par la cuisine interne du CPAS. Elle était très attendue par les parents et les élèves. "Les parents revenaient vers nous régulièrement et les enfants, via les instituteurs, souhaitent le retour de la soupe", raconte Domenico Deligio, présiden du CPAS de Chapelle-Lez-Herlaimont. Elle est préparée à base de légumes frais, la plus appréciée étant la soupe tomate boulettes. "Je crois que c'est bénéfice pour leur santé et leur éducation", affirme Alain Jaboéus, échevin de l'enseignement et de la petite enfance de la commune. Chaque jour, 120 litres de soupe sont préparés et livrés aux écoles peu avant midi.