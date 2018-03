La statue de chien emblème de la SPA de Charleroi vient d'être volée: "Obligés de perdre notre temps à réparer les bêtises de personnes lâches"

Ce samedi matin, les travailleurs de la SRPA de Charleroi ont découvert avec consternation que la statue de métal d'un chien qui trônait à l'entrée du site avait disparu, apprend-on via la page Facebook de l'association de protection des animaux.

La statue a été volée pendant la nuit, comme le confirme Franck Goffaux, son directeur, à la Dernière Heure. Selon lui, les auteurs devaient être "bien équipés" vu le poids considérable de l'œuvre. Il rappelle qu'il y a 6 ans, alors qu'elle avait été volée mais abandonnée un peu plus loin, il avait fallu un bulldozer pour la remettre en place.



La police de Charleroi a été prévenue et une enquête a été ouverte.



La piste privilégiée? Celle de voleurs de métaux, même si un acharnement contre le refuge n'est pas improbable. En effet, leurs locaux ont déjà subi une tentative d'effraction il y a quelques jours. Ce matin, ils ont aussi découvert des grillages



Le groupe Facebook SPA Charleroi – Les Amis de Bernie a été créé pour dénoncer les faits. On peut y lire toute la déception des travailleurs. "À tous ces lâches qui s'attaquent à des asbl, sachez que cette statue n'a aucune valeur financière, vous n'en obtiendrez rien. Pour nous tous, elle représente une valeur sentimentale depuis plus de 25 ans. Au quotidien, nous nous battons pour nos pensionnaires, ces malheureux qui ont été abandonnés. Nous aimerions leur consacrer plus de temps. Au lieu de cela, nous sommes obligés de perdre notre temps à réparer les bêtises de personnes lâches qui attendent la fermeture ou se cachent derrière des écrans pour nous critiquer, nous attaquer... Quel courage, dites-moi..."