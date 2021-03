Ce lundi marque le début de la vaccination des plus de 65 ans en Wallonie. Il s'agit de la première ouverture "grand public" de la vaccination. Notre journaliste Julien Crete se trouve au centre de vaccination de Tournai. Ce centre passe donc à la vitesse supérieure. Pour la première fois, les 65 ans et + sont appelés à se faire vacciner. En parallèle, va se poursuivre la vaccination du personnel médical.

En ce premier jour de vaccination, certains patients ne sont pas venus les mains vides. Une travailleuse a ainsi reçu une boîte de pralines. "Ça me touche énormément. Ça montre qu'on est efficace et réactif dans la vaccination. Et c'est ce que l'on veut. On veut sortir de cette crise sanitaire le plus rapidement possible", souffle-t-elle. Avant d'ajouter: "C'est mon premier cadeau. J'espère en avoir d'autres car j'aime bien les chocolats".