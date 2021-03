La Ville de Charleroi demande à Aurélie de changer de nom de famille à cause d'une erreur administrative

Aurélie tient à son nom de famille et ne veut pas en changer pour une erreur qu'elle n'a pas commise. Extrait d'Images à l'appui.

"La commune nous a appelés le 26 mai 2020 pour nous prévenir que notre nom avait changé et qu’il fallait faire toutes les démarches : cartes d’identité et permis de conduire dans un premier temps", raconte Aurélie. Un changement inattendu qu’elle pense lié au décès de son grand-père fin février 2020.

"Je suppose que le décès de mon grand-père a précipité les choses puisqu’on a reçu un premier acte de décès au nom de Cijs, que mon papa a refusé, et donc ils ont sorti un deuxième acte au nom de Cys, que là on a accepté puisque c’était notre nom de naissance à la base", poursuit Aurélie.



Après la vérification, la Ville affirme que le nom du grand-père s’écrit bien Cys et pas Cijs. L’erreur aurait été commise par un fonctionnaire il y a presque 90 ans.



Images à l'appui, ce lundi à 19h50 sur RTLTVI.

Tous les épisodes d'Images à l'appui sur rtlPlay.be.