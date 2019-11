La Ville de Mons met en garde contre une arnaque en ligne

La Ville de Mons a mis en garde mardi contre une arnaque dont ses citoyens et commerçants seraient la cible. La Ville de Mons, via sa page Facebook, a mis en garde ses citoyens, surtout les commerçants, en les informant qu'une "société, se présentant comme un service de l'administration communale, se livre à des activités malhonnêtes en ligne" pour soutirer de l'argent. Les personnes mal intentionnées contacteraient, notamment, les commerçants par téléphone afin d'obtenir leurs coordonnées. Un contrat à compléter serait ensuite envoyé: le document garantirait, contre paiement, leur présence dans un répertoire professionnel en ligne, tenu par la Ville de Mons, et la promotion du commerce ou de la société La Ville a indiqué n'être en aucun cas liée à cette pratique et a invité ses citoyens à rester particulièrement vigilants.