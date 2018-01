La Ville de Thuin propose à ses employés de travailler moins pour le même salaire: "Il n'y a rien de mieux qu'un personnel heureux"

Au total, cette réduction du temps de travail coûterait près de 100.000 euros à la commune qui dispose d'un budget de 20 millions d'euros.

Travailler moins et gagner la même chose. Telle est la promesse faite au personnel de la commune de Thuin. Le bourgmestre vient de signer une convention avec les syndicats qui prévoient la semaine de 36 heures pour le même salaire. Cette expérience sociale est menée à quelques mois des élections.

"J'ai deux enfants en bas âge et donc ce sera très apprécié puisque je devrais rester deux heures de moins par semaine. On espère que sur le terrain, ça ne mettra pas à mal certains dossiers", note Catherine Leroy, employée communale, au micro d'Aline Lejeune et de Jimmy Meo.

En plus d'une réduction du temps de travail hebdomadaire, la Ville promet un 4/5e au personnel de plus de 60 ans. Ce 4/5e peut être effectué pour un salaire équivalent à celui d'un temps complet. La commune de Thuin ajoute également une nouvelle prime réservée à la population de moins de 60 ans qui opte pour le 4/5e. Enfin, une seconde prime est réservée aux employés communaux qui utilisent moins de quinze jours de congés maladie par an.





Un cadeau estimé à près de 100.000 euros

"Il n'y a rien de mieux qu'un personnel heureux pour faire un travail optimal. Je préfère qu'on arrive à la Ville de Thuin en sifflotant le matin, en se disant 'Je suis dans une ambiance de travail qui me permet de m'épanouir plutôt que d'arriver avec des pieds de plomb", avoue Paul Furlan, bourgmestre de Thuin.

Au total, cette réduction du temps de travail coûterait près de 100.000 euros à la commune qui dispose d'un budget de 20 millions d'euros.





"C'est l'aboutissement du travail de législature"

En réalité, le timing est plutôt bien choisi à la veille des élections. "Nous négocions depuis presque un an et demi, pas à pas, parce qu'il faut convaincre notre administration. Les syndicats sont évidemment derrière nous, mais il faut démontrer ce que l'on propose. Ici, c'est l'aboutissement du travail de législature", admet le bourgmestre.

En instaurant une telle mesure, la Ville de Thuin veut principalement servir d'exemple et prouver aux autres communes que c'est possible. Alors qu'il officiait en tant que ministre des pouvoirs locaux au gouvernement wallon, Paul Furlan défendait déjà la réduction du temps de travail.