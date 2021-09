Un accident s'est produit ce vendredi vers 22H sur une route proche des lacs de l'Eau d'Heure, à proximité du Belvédère. Sur les images partagées sur les réseaux sociaux (voir ci-dessus), on peut voir une BMW série 1 rouler à vive allure. Voyant un véhicule en travers de sa route, le conducteur freine en urgence. Il n'est finalement pas parvenu à s'arrêter à temps et a percuté de plein fouet le véhicule en question. Trois voitures sont impliquées dans la collision: la BMW, une Audi et une Porsche. L'accident frontal n'a miraculeusement fait aucun blessé.

Entre 300 et 400 personnes s'étaient retrouvées pour un rassemblement illégal de voitures près des lacs de l'Eau d'Heure. Le regroupement ne disposait d'aucune autorisation et s'est réalisé sans mesure de sécurité. "Quand on voit la violence de l'impact et toutes les personnes qui se trouvent à gauche et à droite de la chaussée, ça aurait pu vraiment être pire", a réagi Anne Lacomble, directrice des opérations à la zone de police Botha (Botte du Hainaut).

Des renforts des zones de police voisines ont été appelés pour intervenir sur les lieux.

Le rassemblement enfreint la loi sur deux points. "Le code de la route est très clair par rapport à ça. Toutes les courses de voiture qui se déroulent sur la voie publique sont soumises à une autorisation. Sans cette autorisation, on ne peut pas le faire", nous a indiqué la directrice des opérations de la police locale. "Pourquoi nous demandons une autorisation? Tout simplement parce que ce type d'événement comporte des risques qui sont relativement importants". Anne Lacomble pointe une autre infraction dans ce cas précis. "C'est le fait d'inciter ou de provoquer des personnes à rouler à une vitesse excessive", a-t-elle expliqué.

Les sanctions encourues

La police rappelle qu'il s'agit d'infractions du quatrième degré. Elles sont sanctionnées obligatoirement par le tribunal de police. Les contrevenants risquent une amende entre 320 et 4.000 euros et un retrait de permis entre huit jours et cinq ans. "C'est grave, parce que les conséquences peuvent être dramatiques, c'est un phénomène qui ne doit pas être pris à la légère", nous a confié Anne Lacomble.

Des courses et rassemblements illégaux avaient déjà eu lieu

Interrogé par nos soins, le bourgmestre de Froidchapelle nous a dit ne pas être étonné par l'accident. "Il fallait s'y attendre, puisque c'est un phénomène qui dure depuis quelques semaines. Où des gens se rassemblent et font des courses. Les premiers responsables, ce sont les organisateurs de ce type d'événements", a expliqué Alain Vandromme. "Les problèmes de vitesse autour des lacs, c'est un phénomène qui existe depuis à peu près dix ans. Puis il y a autre chose, ce sont les phénomènes où 150 à 200 personnes se rassemblent sur un site, je ne vais pas citer lequel, et on ne sait rien faire. Ils mettent leur tentes, s'implantent, et on ne sait pas les déloger".

"Apparemment, il y a déjà eu plusieurs faits. Il est clair que sur la route des barrages, ce sont des routes qui sont fortement appréciées par toutes les personnes qui aiment la vitesse. Mais ici je pense que c'est la première fois que nous avons un événement reprenant autant de personnes. D'après mes collègues ils étaient entre 300 et 400", a pour sa part indiqué la directrice des opérations de la police.

Selon elle, des mesures seront prises prochainement par la police. "On va mettre en place des actions pour éviter que cela se reproduise, et on va intensifier nos patrouilles", a-t-elle précisé.

De son côté, le bourgmestre de Froichapelle pointe un "problème général autour de la région" et appelle d'autres autorités "à se mettre autour de la table pour travailler tous ensemble pour résoudre le problème". Alain Vandromme nous a affirmé avoir des "solutions à tous ces problèmes", mais n'a pas souhaité les préciser à notre micro.