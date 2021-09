Un accident s'est produit ce vendredi vers 22H sur une route proche des lacs de l'Eau d'Heure, à proximité du Belvédère. Sur les images partagées sur les réseaux sociaux (voir ci-dessus), on peut voir une BMW série 1 rouler à vive allure. Voyant un véhicule en travers de sa route, le conducteur freine en urgence. Il n'est finalement pas parvenu à s'arrêter à temps et a percuté de plein fouet le véhicule en question. Trois voitures sont impliquées dans la collision: la BMW, une Audi et une Porsche. L'accident frontal n'a miraculeusement fait aucun blessé.

Entre 200 et 300 personnes s'étaient retrouvées pour un rassemblement illégal de voitures près des lacs de l'Eau d'Heure. Le regroupement ne disposait d'aucune autorisation et s'est réalisé sans mesure de sécurité.