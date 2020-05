Lambusart: un motard grièvement blessé dans un accident, le conducteur en état d'ivresse

Un accident de la route entre une camionnette et une moto a eu lieu vendredi en début de soirée vers 19H30 à Lambusart (Fleurus), indiquent samedi les pompiers et la zone de police locale. Les deux motards ont été grièvement blessés à la suite de la collision frontale et transportés en milieu hospitalier. Selon le parquet de Charleroi, le conducteur de la camionnette était en état d'ivresse. Ce dernier sera présenté dans les prochaines heures devant le juge d'instruction.



La collision entre la moto et la voiture a eu lieu rue du Wainage. La passagère, âgée de 32 ans et épouse du motard, devait notamment se faire opérer la nuit dernière d'une fracture du bassin. Le conducteur de la camionnette a dévié de sa bande de circulation pour percuter frontalement la moto arrivant en sens inverse, a indiqué Evelyne Vanhollebeke, substitute du procureur du Roi au parquet de Charleroi. Le chauffeur sera présenté dans les prochaines heures devant le juge d'instruction, qui a été saisi du dossier.