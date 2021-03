Lancement du chantier au croisement de la N90 et la N27 entre Estinnes et Binche

Les travaux préparatoires pour l'aménagement du giratoire de l'Octroi de Bray débuteront le 15 mars à Estinnes et à Binche, à l'intersection formée par la Route de Mons (N90) et l'Avenue Léopold III (N27), a indiqué vendredi la Sofico.

Les travaux annoncés par la Sofico consisteront notamment à déplacer des impétrants et à démonter des îlots de la N90 pour permettre de maintenir la circulation durant le futur chantier. Ces travaux préparatoires devraient durer au minimum un mois. La Sofico a indiqué que le trafic ne sera impacté que très ponctuellement: une voie sera en effet toujours maintenue dans chaque sens sur la N90 et la connexion N90-N27 restera possible.

Les dates du chantier d'aménagement du giratoire, qui débutera juste après les travaux préparatoires, n'ont pas encore été précisées. L'aménagement du nouveau giratoire à l'intersection de la N90 et de la N27 doit notamment permettre de sécuriser la zone et y fluidifier le trafic, de prendre en compte des modes doux par l'aménagement de traversées cyclo-piétonnes, ainsi que de réhabiliter deux quais de bus sur la N90 de part et d'autre du giratoire en les adaptant aux personnes à mobilité réduite.

Le chantier du futur giratoire a été coordonné avec un autre chantier de la Société publique de la Gestion de l'Eau (SPGE), qui prévoit l'installation d'un collecteur d'égouts sous la N90: le revêtement sur quelque 600 mètres de la chaussée sera ainsi réhabilité depuis le nouveau giratoire vers Mons. Le chantier représente un budget total d'environ 3 millions d'euros, dont près de 2 millions HTVA seront financés par la Sofico et environ 1 millions d'euros par la SPGE.