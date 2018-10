Large opération de police dans le Peterbos à Anderlecht: 15 personnes arrêtées

Quinze personnes ont été arrêtées mardi et mercredi lors d'une opération de police à grande échelle qui s'est déroulée dans la cité du Peterbos à Anderlecht, en région bruxelloise. Un kilo de cannabis, marijuana et haschich ainsi que 55.000 euros en espèces ont été découverts lors de 24 perquisitions menées par la zone de police Midi. Sept personnes ont été placées sous mandat d'arrêt: l'une d'entre elles a été inculpée et libérée sous condition, cinq autres ont été libérés après audition et les deux dernières doivent encore être présentées à un juge d'instruction, a fait savoir le parquet de Bruxelles.