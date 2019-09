Le Bois de la Houssière est ouvert au public ce dimanche, et il est à vendre: "Une zone particulière, qui recèle de joyaux"

Les amoureux du bois de la Houssière veulent le racheter pour le préserver, comme nous vous en parlions plus tôt cette semaine sur RTL INFO. Le bois est à cheval sur les provinces du Hainaut et du Brabant wallon et il est à vendre. 795 000 euros: c'est son prix. Pour ses défenseurs, il faut l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Ils refusent la perspective de voir un jour le bois disparaître sous le béton. Pour l'instant, ils ne sont que 640 coopérateurs à s'être engagés à participer au rachat à hauteur de 300 euros chacun. Il en faudrait 2 800.





"Une zone qui recèle de joyaux"

Pour convaincre d'autres acheteurs de les rejoindre, ils organisent une fête dans le bois ce dimanche, toute la journée. "L'idée, c'est de faire venir beaucoup de monde, parce que ce bois, c'est la première fois qu'il va être ouvert. Actuellement, c'est une propriété privée. On a déjà invité les futurs coopérateurs, ici, c'est la première fois qu'on invite tout le public. Il va y avoir de la musique, de quoi manger, des spectacles, des Guides-Nature, qui vont pouvoir permettre de connaître les différents biotopes. Il y a deux balades, une de 2 kilomètres et une de 5 kilomètres, qui sont fléchées et qui vont permettre de découvrir cette zone qui est particulière, qui recèle de joyaux", explique Mathieu Bonaventure, l'un des initiateurs du projet, à Guillaume Fraikin pour Bel RTL.