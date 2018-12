A Bossu, le bourgmestre va participer à une marche de gilets jaunes aujourd'hui: "Je soutiens leurs revendications"

A la veille du réveillon, ils sont toujours mobilisés même si le mouvement commence à s'essouffler. Une centaine de personnes étaient mobilisées hier à Bruxelles, une cinquantaine à Namur. Ce matin, une marche des gilets jaunes a lieu à Boussu, près de Mons. et Parmi eux, le bourgmestre de la commune.

"Il s'agit d'une volonté des gilets jaunes avec qui j'entretiens de bons contacts depuis le début. En fait, ils leur bien-être depuis le début, ils défendent leur bien-être et une diminution du coût de certains produits absolument nécessaires. Je soutiens leurs revendications. Actuellement, de plus en plus de personnes qui ont du mal à boucler leurs fin de mois. Dans le cas qui les préoccupe, c'est tout à fait justifié", souligne Jean-Claude Debiève, le bourgmestre de la commune.

En France, 40.000 gilets jaunes se sont rassemblés hier. 220 personnes ont été interpellées. A Paris, des manifestants s'en sont pris directement à 3 policiers sur les Champs-Elysées.