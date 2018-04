Le cabinet d'un avocat incendié au cocktail Molotov à Gilly: plusieurs policiers mobilisés pour protéger des dossiers importants

Un incendie criminel a causé d'importants dégâts à un cabinet d'avocat de Gilly (Charleroi), jeudi soir. Le ou les auteurs ont brisé la fenêtre et jeté un cocktail Molotov à l'intérieur. Un reportage de Loic Verheyen pour Bel RTL.

Les faits sont survenus vers 21h30, sur la chaussée de Lodelinsart à Gilly, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Selon les premiers éléments recueillis sur place, la vitre en façade a été brisée et un objet enflammé a été jeté dans le cabinet. Des dossiers ont été touchés par les flammes et se sont embrasés. Dès leur arrivée, les hommes du feu ont évacué des documents afin d'éviter une propagation plus importante.

"Quand nous arrivons sur place, l'ensemble du rez-de-chaussée est la proie des flammes. Nous intervenons pour limiter les dégâts sachant qu'il s'agirait du domicile d'un avocat et qu'il pourrait y avoir plusieurs dossiers assez importants qu'il faut protéger", a expliqué le major Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est, à Loic Verheyen.



La police locale de Charleroi a placé plusieurs hommes en faction auprès de ces dossiers. L'avocat était quant à lui absent au moment des faits. Pour l'heure, le mobile de cet incendie criminel reste inconnu.