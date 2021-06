Le cadavre de l'ancien médecin de Fontaine-Valmont retrouvé chez sa voisine: il y était depuis des semaines, voire des mois

Le corps de Gérard Roger, 71 ans, a été retrouvé sans vie dans la maison de sa voisine, ce mercredi matin. Selon les premiers éléments de l'enquête, la dame était au courant de la mort de son voisin, et vivait avec son cadavre depuis des semaines.

Dans le village de Fontaine-Valmont (entité de Merbes-le-Château), dans la province du Hainaut, Gérard Roger était bien connu. Et pour cause : l'homme de 71 ans est l'ancien médecin généraliste du village. Ce mercredi matin, l'homme a été retrouvé sans vie, dans une maison au 37 rue Hornet. L'information a été confirmée à nos confrères de Sudpresse par le parquet de Charleroi.

L'affaire semble mystérieuse, même glauque, puisque l'homme a été retrouvé dans la maison de sa voisine, qui vivait avec le corps sans vie. Selon le parquet, le cadavre était en décomposition depuis des semaines, voire des mois. La propriétaire des lieux n'avait pas signalé le décès de la victime. "C'est assez particulier parce que la propriétaire des lieux, une connaissance de la victime, était au courant de la mort de cette dernière mais a continué à vivre avec le corps à son domicile", a confirmé le parquet de Charleroi. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès.

Selon Sudpresse, plusieurs voisins auraient même aperçu la propriétaire des lieux partir avec la police, lors de la découverte du corps de la victime. Des rumeurs affirment que l'ancien docteur et sa voisine étaient proches, et se voyait souvent dans la maison rue Hornet. Une autopsie sera rapidement effectuée. "On ne sait pas encore s'il s'agit d'un décès naturel ou si une tierce personne est intervenue. L'origine du décès orientera la suite du dossier", explique le parquet.