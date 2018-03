Le calvaire d'un Tournaisien: on frappe à sa porte en pleine nuit, il n'aurait jamais dû ouvrir

Plusieurs individus ont commis, la nuit de dimanche à lundi, une violente agression dans une habitation de Tournai. La victime, qui a reçu des coups, a aussi été menacée par un couteau, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Tournai.

Peu avant 01h00 du matin, plusieurs individus ont frappé à la porte de l'habitation de la victime. Venue ouvrir, cette dernière est tombée nez-à-nez avec cinq inconnus. Ceux-ci étaient vêtus de noir et avaient leur visage camouflé par une cagoule ou une écharpe.



L'occupant du logement a été poussé dans sa chambre où il a reçu plusieurs coups de poing au visage ainsi qu'un coup porté avec une bouteille. Un des individu lui a également placé un couteau de cuisine sous la gorge. Après avoir exigé le code PIN de leur victime, les agresseurs se sont emparés d'un GSM iPhone 6, d'un baffle rond cylindrique de marque JBL ainsi que d'une paire de baskets de marque Nike.



Les malfaiteurs lui ont aussi ordonné d'aller frapper et de se présenter à la porte de ses voisins de palier. Ces derniers n'ont pas répondu. La victime a finalement réussi à prendre la fuite et à s'enfermer dans sa chambre. Les cinq malfrats ont pris la fuite à pied.