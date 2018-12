Le chantier de la piscine de Colfontaine a encore du retard. Elle restera fermé au moins un mois de plus à cause d'une mauvaise livraison de carrelage...

La piscine est en travaux depuis 2015. Elle devait rouvrir en janvier, mais elle restera fermé au moins un mois de plus. Explications: c'est le mauvais carrelage qui a été livré...

"Dans tout chantier de rénovation, il y a des imprévus auxquels on doit faire face et trouver ds solutions. Cela a pris pas mal de temps. On a aussi décidé d'améliorer certains points techniques, pour la qualité de l'eau notamment. Donc, ça aussi, cela provoque un certain retard", a indiqué la Patricia Evrard, la responsable Energie du bureau d'étude de la commune, au micro de notre journaliste Florent Tondeur.

A-t-elle une date pour l'ouverture à communiquer? "Comme vous le voyez (sur les images de notre reportage, ndlr), c'est un peu difficile d'être précis à 15 jours au au mois près. Donc je ne préciserai pas de mois pour ne pas décevoir encore plus de personnes".