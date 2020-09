Le cimetière de Maffle vandalisé, les riverains sous le choc: "C'est inadmissible"

Un cimetière a été vandalisée à Maffle dans la commune d’Ath. Des fleurs, des vases, des pierres tombales et des décorations funéraires ont été saccagées. Les fossoyeurs essayent de réparer les dégâts devant des familles attristées.

Les familles viennent par dizaines au cimetière de Maffle pour un bien triste constat. Vases qui ont volé en éclats, pierre brisées, démolir pour démolir, l’expédition qui a traversé le cimetière n’a pas laissé une allée sans dégâts. "C’est dommage de s’en prendre aux morts", déplore Gustavine Soyez, propriétaire de plusieurs sépultures face à l’étendue des dégâts.

Tombes des enfants et des anciens combattants, aucune zone n’a échappé aux vandales. "Les enfants c’est encore plus malheureux. On ne fait pas ça c'est tout, c'est inadmissible" lance en rage Stephane Radis, fossoyeur. Pour son collègue, Guillaume Lefebvre, c’est "Honteux de voir ce genre de choses". "Les familles sont choquées, tout le monde l’est", conclu-t-il abasourdit par cette découverte. Les fossoyeurs sont à l'œuvre depuis hier soir pour la remise en état et pour aider les familles.

Une enquête est ouverte et selon Bruno Lefebvre, Bourgmestre d’Ath, un seul homme pourrait être l’auteur de tous ces faits : "Notre service d’enquête a lourds soupçons sur quelqu’un. La police est évidemment au travail mais maintenant il faut que les victimes déposent plainte". Des dizaines de villageois sont aujourd'hui dans l’incompréhension.