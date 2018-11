Le corps d'un ado de 14 retrouvé à Lens: l'autopsie conclut à une "origine traumatique" du décès

L'autopsie du corps de Théo, l'adolescent de 14 ans découvert cinq mois après sa disparition à Lens, a conclu à une "origine traumatique du décès", a indiqué mercredi le parquet de Béthune.

"L'autopsie a conclu à une origine traumatique du décès, sans pour autant pouvoir conclure à un acte criminel", a affirmé le parquet. "Les constatations des médecins légistes et des enquêteurs peuvent laisser envisager l'hypothèse d'une chute de hauteur, sans que l'origine n'en soit à ce jour déterminée", a-t-il ajouté.

L'adolescent de 14 ans avait disparu dans la nuit du 26 au 27 mai: il était revenu chez lui vers 05H30 après une soirée dans une boîte de nuit puis avait raccompagné un de ses amis jusqu'à son domicile. Il n'est ensuite jamais rentré chez lui.

Vendredi, "un groupe de jeunes explorateurs urbains qui visitaient le site d'une ancienne boulangerie industrielle désaffectée" à Lens, à quelques dizaines de mètres de son domicile, ont découvert "dans une des pièces un corps humain", a relaté le parquet.





Une enquête confiée à la police judiciaire de Lille



L'état de dégradation avancé de ce corps, n'a pas permis une identification immédiate de la personne décédée et les analyses visant à l'identifier "sont toujours en cours", a ajouté le parquet. Mais, selon une source proche du dossier, le corps est bien celui de Théo.

Les habits retrouvés sur le corps étaient ceux portés par l'adolescent et son téléphone portable a été retrouvé près du cadavre, a affirmé cette source. L'enquête confiée à la police judiciaire de Lille "se poursuit afin de déterminer les causes et les circonstances du décès", a précisé le parquet.