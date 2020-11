Le corps d'un homme de 35 ans retrouvé sans vie à Charleroi

Un homme de 35 ans, d'origine polonaise, a été découvert mort mardi matin sur le chemin de halage longeant la Sambre à hauteur de la tour Interbéton à Charleroi, a indiqué le parquet de Charleroi, confirmant une information de La Nouvelle Gazette. Le décès est considéré comme suspect.



Le corps sans vie d'un homme de 35 ans, d'origine polonaise, a été découvert mardi matin le long du chemin du halage non loin de la tour Interbéton à Charleroi. "C'est un cycliste, de passage sur les lieux, qui a effectué la macabre découverte et alerté les secours", a indiqué le parquet de Charleroi, avisé des faits. Le magistrat de garde, le médecin légiste et le labo se sont rendus sur les lieux. Selon les premières constatations, le décès est considéré comme suspect. "Mais, à l'heure actuelle, il est impossible de dire l'origine du décès."

Les secours qui sont intervenus sur place ont tenté une réanimation de la victime, en vain. Le parquet n'est pas en mesure de dire si la victime est connue auprès des autorités judiciaires. Une autopsie doit avoir lieu dans les prochaines heures. "Cela permettra d'orienter la suite de l'instruction." Selon le parquet de Charleroi, il faudra sans doute attendre quelques jours avant d'en apprendre davantage sur les circonstances du drame.

