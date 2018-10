Un travailleur poignardé dans une usine à Fontaine-l'Évêque: un collègue sous mandat d'arrêt pour assassinat

Un ouvrier des Tréfileries de Fontaine-l'Evêque (TFE) a été poignardé mortellement sur son lieu de travail, lundi soir. Un suspect, également ouvrier pour la même entreprise, a été placé sous mandat d'arrêt pour assassinat. Le mobile reste nébuleux : il aurait agi après des "propos blessants" proférés par la victime.

Mardi vers 22h00, Olivier L. a pris sa pause de nuit au sein de l'entreprise TFE, installée dans la ruelle aux Loups à Fontaine-l'Evêque. Il s'est installé aux commandes de sa machine et a gagné son poste. Peu après 23h00, des collègues l'ont vu revenir, titubant, avec le bleu de travail ensanglanté. Ces derniers, pensant à un accident, ont immédiatement prévenu les secours. Transportée en milieu hospitalier, la victime est décédée.

Il est rapidement apparu qu'Olivier L. avait été poignardé à une vingtaine de reprises.

Le parquet de Charleroi et le juge d'instruction sont descendus sur place durant la nuit de lundi à mardi, de même que le laboratoire de la police fédérale. Un suspect, également ouvrier au sein de l'entreprise, a été privé de liberté et interrogé. Selon le parquet de Charleroi, celui-ci est passé aux aveux. Le mobile reste toutefois nébuleux puisqu'il déclare avoir été choqué par des propos blessants tenus par la victime. On ignore à ce stade quand ces paroles ont été proférées et si celles-ci se sont répétées dans le temps ou s'il s'agit d'un fait isolé.

Présenté au juge d'instruction ce mardi après-midi, Philippe L. a été placé sous mandat d'arrêt pour assassinat. La préméditation a donc été retenue par le juge d'instruction.