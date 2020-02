Bernissart: le corps d'une dame portée disparue a été découvert dans le canal

Le corps sans vie d'une dame, portée disparue, a été repêché dimanche matin dans le canal à Blaton (Bernissart). Le décès n'est pas suspect. Le parquet de Tournai-Mons a demandé des devoirs complémentaires.

Les services de secours de Wallonie picarde sont intervenus dimanche matin, vers 10h30, à la rue de Péruwelz à Blaton où un corps avait été repéré dans le canal à hauteur du pont du Malot. Une autopompe, un bateau et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

C'est le cadavre d'une femme qui a été repêché par les pompiers. Il s'agit du corps de Monique H. (Haubourdin), une habitante de Bernissart âgée de 72 ans. L'identité de la victime a été confirmée, dimanche soir, par Hélène Walckiers, substitut du procureur du roi du parquet de Tournai-Mons.

Selon la magistrate de garde, les premiers éléments de l'enquête permettent de dire que le décès n'est pas suspect. Le parquet a néanmoins ordonné des devoirs complémentaires afin de tenter de déterminer les causes précises du décès. Monique H. (Haubourdin) avait quitté à vélo son domicile de la rue Fraternité à Bernissart le jeudi 16 janvier dernier. Depuis, on ne l'avait plus revue. Nécessitant des soins, cette dame avait fait l'objet d'un avis de recherche de la police fédérale de Tournai.