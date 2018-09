Le corps d'une septuagénaire découvert dans un bois à Ellezelles

Une battue organisée mercredi dans un bois à Ellezelles a permis de découvrir le cadavre de Noëlle Gravier, annonce jeudi Sudpresse. Âgée de 77 ans, cette dame était portée disparue depuis juillet dernier. Les causes de la mort n'ont pas encore été déterminées.





Le parquet de Tournai devrait fournir, jeudi en fin d'après-midi, des précisions concernant le décès de cette dame. Noëlle Gravier avait été aperçue le 7 juillet dernier vers 18h face à son domicile de la rue de Lessines à Tournai. Depuis, on ne l'avait plus revue. Les diverses recherches opérées dans la région d'Ellezelles n'avaient jusqu'à mercredi pas permis de localiser la septuagénaire. Mercredi, une battue regroupant des hommes de la zone de police du Pays des Collines et des agents de la protection civile a permis de retrouver le corps sans vie de l'intéressée. Il a été découvert vers 19h00 dans le Bois de l'Etrange, proche du domicile de la disparue.