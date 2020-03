Un corps sans vie a été retrouvé à Dampremy: reconnaissez-vous cet homme?

A la requête du Parquet de Charleroi, la police demande de diffuser l'avis de recherche suivant.

Le lundi 16 mars 2020 vers 11h30, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans le canal Bruxelles-Charleroi situé route Latérale à Dampremy. A ce jour, cette personne n'a toujours pas été identifiée.

Cet homme est âgé entre 55 et 70 ans. Il mesure environ 1m85 et est de corpulence forte. Il a les cheveux grisonnants, les yeux bruns, d'épais sourcils et une dentition incomplète. Il était vêtu d'un pantalon de pyjama gris.

Si vous reconnaissez cet homme, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu

Cet avis est disponible sur www.police.be