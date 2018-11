Le corps sans vie d'un homme de 56 ans découvert à Brunehaut: il a été victime d'une intoxication

Un homme a été victime, ce lundi midi, d'une intoxication au monoxyde de carbone à Laplaigne, dans l'entité de Brunehaut, près de Tournai. La cause du décès est accidentelle.



"C'est probablement une cheminée défectueuse qui est à l'origine de ce drame. La victime est une personne qui était souffrante et qui habitait seule. l'homme était âgé de 56 ans", précisait en fin d'après-midi Pierre Wacquier, bourgmestre de Brunehaut.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi vers 12h40 pour une ouverture de porte dans une maison située rue de la Cheminée à Laplaigne, à l'angle de la rue de l'Auminois. Inquiets de ne pas avoir de nouvelles de l'occupant des lieux, ce sont des proches qui ont fait appel aux services de secours. A l'intérieur de l'habitation, les ambulanciers ont découvert le corps sans vie de l'habitant. Une intoxication au CO ne fait aucun doute. Les faits ont été constatés par la police de la zone du Tournaisis.