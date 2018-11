Le magasin Hyper Carrefour de Tournai évacué à cause d'une odeur suspecte: deux personnes hospitalisées

Le personnel de l'Hyper Carrefour, du Brico et du Lunch du zoning de Froyennes (Tournai) a été évacué vendredi matin en raison de la présence d'une odeur suspecte qui résulterait de la pose d'une résine durant la nuit. Deux personnes ont été hospitalisées pour contrôle.

"On procède actuellement à la ventilation du grand magasin dans lequel l'odeur est toujours présente", expliquait vers 9h30 le capitaine Johan Fastrez. "La pose cette nuit d'une résine sur une superficie de 50m2 est à l'origine de ce phénomène. Nous avons reçu les fiches techniques des produits auprès de la société qui a procédé aux travaux. Il y a un problème olfactif mais aucun danger pour l'homme. Pour le moment, le Carrefour est toujours fermé. Par contre, le Brico et le restaurant Lunch ont pu rouvrir leurs portes".

Il était un peu plus de 6h30 lorsque les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés par les membres du personnel qui devaient ouvrir la grande surface. Une autopompe, deux ambulances et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. "On a immédiatement fait évacuer tout le personnel des trois magasins. Deux personnes, dont une dame, ont été pris en charge par les ambulanciers et admises à l'hôpital. Elles se plaignent d'une irritation au niveau de la gorge", précise encore l'officier.

Le Carrefour ne pourra rouvrir ses portes que lorsque toute odeur aura disparu. Dans l'immédiat, les pompiers de Tournai restent sur place.