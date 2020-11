Le nourrisson mort à Lodelinsart serait "un déni de grossesse": la mère "a voulu cacher le bébé pour ne pas que les frères et sœurs le voient"

Le corps sans vie d'un nourrisson a été découvert mardi dans une habitation rue Chausteur à Lodelinsart (Charleroi), a indiqué mercredi le parquet de Charleroi. Un dossier pour homicide volontaire a été mis à l'instruction. Le père de famille a évoqué un déni de grossesse.

La police a été alertée mardi matin par un médecin urgentiste à propos d'une femme prise en charge aux urgences pour une importante hémorragie durant la nuit de lundi à mardi. "Les analyses médicales effectuées sur la patiente ont montré la présence d'un placenta et d'un cordon ombilical, laissant penser à un accouchement à terme d'un enfant. Mais il n'y avait aucune trace d'un nouveau-né", a précisé le parquet de Charleroi. Les policiers ont découvert au domicile familial, à Lodelinsart, le corps sans vie d'un nourrisson. "Il est difficile de dire, à l'heure actuelle, ce qu'il s'est passé."

Un dossier a été mis à l'instruction pour homicide volontaire. Une autopsie a été réalisée sur le corps de l'enfant et les résultats ne sont toujours pas connus. "Le dossier a été ouvert avec cette qualification à cause des circonstances et du décès considéré comme suspect du nourrisson. Au départ, le dossier a été mis à l'instruction sans aucun élément confirmant ou non la culpabilité de la principale suspecte", a souligné le parquet de Charleroi, confirmant que toutes les pistes sont actuellement explorées par le juge d'instruction en charge du dossier.

Des auditions dans la sphère familiale de la mère ont eu lieu. Le mari et père de famille a pris la parole dans la presse jeudi pour défendre son épouse. Selon ce dernier, il s'agirait d'un déni de grossesse. "Dès qu'elle a pu, elle a dit aux infirmiers ce qu'il s'était passé. Une fausse couche. Le bébé était mort-né, c'est important de savoir qu'elle ne lui a rien fait. Elle a juste eu une mauvaise réaction en voulant cacher le bébé pour ne pas que les frères et sœurs le voient", a expliqué le mari à la Dernière Heure. "Ça nous est tombé dessus comme ça, personne ne savait qu'elle était enceinte, pas même elle." Le parquet de Charleroi a confirmé jeudi n'avoir aucun élément nouveau à communiquer sur le dossier.