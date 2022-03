Le célèbre petit singe a été détaché de la façade de l'hôtel de ville de Mons: "Nous le numérisons pour en révéler l'origine exacte" (vidéo)

Le singe du Grand'Garde, célèbre emblème de la cité du Doudou, est un porte-bonheur auquel la ville de Mons tient tout particulièrement. Récemment, il a été décroché de la façade de l’hôtel de ville pour être rénové. L’occasion était trop belle pour les chercheurs de l’université : ils en profitent pour numériser le petit singe. "C’est exceptionnel : on a profité des travaux de l’hôtel de ville et de la rénovation de sa façade, explique Catherine Houdart, échevine de la culture à la Ville de Mons. On s’est dit que c’était une opportunité unique de pouvoir scanner ce singe avec une belle collaboration avec le Fab Lab de l’UMons. Il y aura une analyse qui sera faite par l’historienne de l’Artothèque. On va analyser sa dimension, son poids, ses matériaux pour révéler les mystères qui l’entourent encore".

Ce singe est-il une pièce de forgeron qui passait sa maîtrise, l’enseigne d’une taverne ou encore un pilori pour enfants ? Les chercheurs espèrent déterminer l’origine exacte de cet élément emblématique de la ville de Mons.