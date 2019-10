Deux boites aux lettres de Bpost devraient être réinstallées à Loverval. La poste en avait supprimé 5 sur les 6 du village, et les habitants n'étaient pas contents. Ils ont envoyé de nombreux courriers et ont lancé une pétition. Elle a récolté 647 signatures. Bpost a entendu le mécontentement des Lovervalois. Une boite va être ré-installée rue du Calvaire et une autre pourrait également être mise place Maurice Brasseur.