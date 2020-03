Le plus grand parc photovoltaïque de Wallonie inauguré à Saint-Ghislain: il devrait fournir "25% de la population en électricité verte"

L'installation de 18 000 panneaux a été mise en service en décembre 2019. Sa production annuelle sera de 6.500.000 kWh, ce qui représente la consommation annuelle de 1860 ménages.

6,5 millions de kWh. C'est la production annuelle de ce parc photovoltaïque de 9 hectares. La production est directement et intégralement injectée dans le réseau.

"1800 ménages seraient couverts par le parc photovoltaïque. Comptons qu'un ménage, c'est 2,5, donc on arrive facilement à 5, 6000 personnes. Donc ce serait 25% de la population de Saint-Ghislain qui pourrait être fournis en électricité verte, avec des photovoltaïques", explique Daniel Olivier, bourgmestre de Saint-Ghislain.

Les panneaux photovoltaïque ont une durée de vie de plus ou moins 25 ans. Ils seront rentables d'ici environ 10 ans. Leur installation a coûté environ 5 millions d'euros. Le projet permet aussi de valoriser rapidement des terrains à faible valeur ajoutée ou dégradés.

Des emplois pour des travailleurs fragilisés

"Il y avait eu des terrains de football, mais suite à des fusions, les clubs de foot sont partis. Et ce terrain était inactif depuis assez longtemps. On est venus présenter l'idée de participer à la transition énergétique via les panneaux solaires. Ça nous a séduits", raconte Edouard Gallée, administrateur délégué Gallée Energy, propriétaire du terrain.

Cette installation génère également des emplois locaux. Ce sont les travailleurs des ateliers de Tertre qui sont chargés de l'entretien du site. "C'est une entreprise qui est ici juste en face. Une entreprise qu'on dit ETA, une entreprise qu'on dit 'adaptée', explique Daniel Olivier. Elle met des personnes un peu fragilisées au travail. Ce qui est évidemment terriblement important aussi, c'est de pouvoir remettre au travail des personnes qui ont à un certain moment dans la vie vécu un accident qui fait qu'elles ne savent plus travailler à 100%".

En terme de lutte contre le réchauffement climatique, cette installation permettra d'éviter chaque année l'émission de 2.300 tonnes de CO2. C'est l'équivalent des émission d'environ 2000 voitures.