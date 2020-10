Le police boraine met en garde contre une nouvelle forme de vol à la ruse… avec des chats

La police boraine met la population en garde. Hier, un homme âgé a été victime hier d’un vol à la ruse. Alors qu’il allait démarrer sa voiture, un individu l’a stoppé en lui disant qu’un chat se trouvait sous le véhicule. Pendant que le conducteur quittait l’habitacle, le "voleur" en profitait pour subtiliser le portefeuille que sa victime avait laissé dans la voiture, détaille la zone de police.

Une plainte a été déposée et l’enquête est en cours.

"Nous souhaitions inviter la population à la plus grande vigilance", explique la police boraine dans un communiqué. "Si lorsque vous êtes dans votre voiture, on vous dit qu’un chat est coincé en dessous, qu’une énorme griffe a été faite ou encore que votre phare est cassé…", détaille-t-elle, mettez-vous en "mode méfiance", retirez la clé et verrouillez votre véhicule immédiatement si vous le quittez, ou contactez la police.

Si cela se déroule sur la zone de la police boraine, le numéro 065/619 619 est disponible 24h/24 et 7j/7.