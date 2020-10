Fleurus: le premier site wallon d'injection de biométhane dans le réseau gazier est opérationnel

Le premier site wallon d'injection de biométhane dans le réseau gazier a été inauguré à Fleurus ce mercredi en présence des ministres régionaux du Climat et de l'Énergie Philippe Henry et de l'Économie et de la Recherche et l'Innovation Willy Borsus.

C'est la société agro-industrielle fleurusienne Cinergie qui est à l'origine de ce projet qui permet de valoriser 100.000 tonnes de fumiers , de produits agricoles et de déchets agro-alimentaires. 300 tonnes de déchets agricoles ( matières organiques) sont traités chaque jour et permettent de produire l'équivalent de 600 mètres cubes de biogaz à l'heure. Des produits organiques qui sont donc transformés en biométhane, un gaz 100% renouvelable et aussi performant que le gaz naturel traditionnel.

C'est l'équivalent de 30.000 litres de mazout par jour. Les résidus sont utilisés pour fertiliser les terres agricoles ( donc recyclage). Ce gaz est pour la première fois acheminé vers les citoyens et les entreprises via le réseau collectif.

L'énergie produite correspond actuellement à l'équivalent de la consommation d'une ville de la taille de Gembloux. Un projet qui favorise l'économie circulaire et l'écologie en travaillant des solutions de recyclage en circuit court. Cela permet aussi aux agriculteurs de se diversifier, ils sont rémunérés pour les matières organiques qu'il apportent dans le cadre de ce projet La société a crée 15 emplois directs et 15 indirects grâce à ce projet.

Quatre autres projets de construction d'unités d'injection de biométhane sont déjà en cours en Wallonie, dans les provinces de Hainaut et du Luxembourg.