Le Roi Philippe devient le parrain de Joseph: il est le septième fils d’une fratrie de 7 garçons

Joseph est devenu cette semaine le filleul du Roi Philippe. Né le 6 juin 2021, il est le septième fils d’une fratrie de 7 garçons. Souvent, dans ce cas, le Roi et la Reine sont traditionnellement parrain ou marraine du septième fils ou de la septième fille de la famille. Une cérémonie s’est tenue à cette occasion à l’hôtel de ville de Charleroi. Le papa a réagi: "Je suis très heureux. Joseph surtout Toute ma famille est là. On remercie sa Majesté le Roi. Tout d'abord, nous voulions une fille. Nous avons arrêté quelques années et ensuite, on a recommencé. C'est arrivé comme ça."