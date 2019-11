Le Seneffe Festival en danger: les organisateurs lancent un appel à l'aide

Voilà 10 ans que l'événement est organisé, mais la mise en place d'une onzième édition est compromise. Les organisateurs ont donc trouvé l'idée de lancer un financement participatif pour sauver le festival.

Chaque année depuis 10 ans, le Parc du château de Seneffe se remplit de festivaliers durant un week-end de septembre, lors du Seneffe Festival. Et si la 10e édition a été un succès, pas sûr pour autant qu'il y en aura un 11e. En effet, financièrement, les organisateurs craignent ne plus pouvoir suivre.

"Même si on a pu avoir un résultat légèrement en équilibre, le fait est que le festival n’est subventionné par les pouvoirs publics qu’à hauteur de 4% et que le financement de ce festival est majoritairement lié aux sponsors et aux échanges commerciaux qui nous soutiennent. Ces paramètres sont trop instables et trop risqués pour continuer financièrement", apprend-on dans un communiqué.

Les organisateurs proposent donc au public de se manifester, afin que le Seneffe Festival devienne "le premier festival financièrement participatif de Belgique".

Les investisseurs seraient des ambassadeurs du festival, des bénévoles, des proches de l'événement, des Seneffois, ou encore des personnes de la région qui croient en la continuité de ce projet.

L’objectif est donc d’arriver à lever les fonds (objectif : 120.000 euros) pour créer un tapis financier de sécurité aux organisateurs. C'est aussi un moyen d'encourager au maintien de la culture dans la région du centre.