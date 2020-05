L'entreprise Carlo & Fils, qui habillait les Diables Rouges, n'a pas survécu au coronavirus

La célèbre enseigne carolo "Carlo & Fils" tire sa révérence.

Créée en 1953 par Carlo Melis, elle n'aura pas survécu à la crise sanitaire, selon la RTBF. Le 6 mai dernier, déjà, l'administrateur délégué de la société, qui engageait encore une dizaine d’employés, confiait à SudPresse que l'entreprise traversait des moments difficiles.

Spécialisée dans la création de costumes sur mesure, elle comptait parmi ses clients les Diables Rouges, mais aussi les joueurs du Standard de Liège, de Charleroi et d'Anderlecht, ainsi que de Justine Henin et de son ancien entraîneur Carlos Rodriguez et le Spirou de Charleroi en basket.