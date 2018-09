Le trafic de trains interrompu suite à un dégagement de fumée en gare de Mons

Le trafic a été interrompu ce mardi entre 16h20 et 17h30 en gare de Mons, comme nous l'ont signalé plusieurs voyageurs via notre bouton orange Alertez-nous. Plusieurs trains sont impactés et des retards assez conséquents perturbent l'heure de pointe du soir. "Les trains sont bloqués, on ne sait pas quand on va démarrer", nous indique ainsi une personne qui se trouve dans un train qui l'emmène à Jurbise.

"Oui en effet, vers 16h20 la circulation a été momentanément interrompue en gare de Mons. On a observé un dégagement de fumée sur un train qui était vide et à l'arrêt. Les services d'urgence sont intervenus et cela a nécessité l'interruption du trafic", nous a confirmé le porte-parole de la SNCB.

"Le trafic reprend désormais progressivement sur trois voies après que les pompiers ont procédé à diverses vérifications. Il y aura donc des retards certains en cette fin d'après-midi mais la circulation reprend", a-t-il ajouté.