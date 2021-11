Le verglas a causé de nombreux accidents ce samedi matin dans la province de Hainaut

La neige est les températures négatives de la nuit dernière ont compliqué les conditions de circulation sur les routes. Les épandeuses étaient de sortie depuis tôt ce matin.

Le service a commencé en milieu de nuit sur les routes régionales et nationales. Dans la zone Stavelot, Malmedy et Spa, il y a 250 km de routes à couvrir avec cinq épandeuses. Il faut saler voire passer la lame sur les hauteurs. Les coins les plus enneigés sont la Baraque Michel et le Signal de Botrange.

"Quand le jour se lève, on voit de très beaux paysages. On est assez content de redémarrer. Pour ma part, j'attends le service d'hiver avec impatience chaque année. Quand ça a sonné à 4h, on s'est levé et on s'est rapidement mis dans le bain", confie Damien Raven, chauffeur en charge de l'épandage.

Il y a de la neige à l'est de la Belgique et du verglas le matin à l'ouest. A Charleroi, ce dernier a provoqué de nombreux accidents cette nuit.

Sur la E42, il a entraîné une collision en chaîne entre un camion et 4 voitures à Gouy-lez-Piéton (Courcelles).

Le verglas est tombé sur le Grand Charleroi vers 5h, causant des accidents simultanés (plus de 20 en 30 minutes). Comme sur le Ring 3 où une automobiliste a perdu le contrôle à la sortie du viaduc, un point sensible.

"C'est toujours à des endroits assez typiques comme les ponts, les viaducs, les échangeurs. Tout est assez localisé", explique Gregory Blaise, commissaire pour la police de la route (Hainaut). "Le conseil habituel: avoir des pneus en bon état et surtout adapter sa vitesse encore plus quand on approche d'un lieu où il y a eu un accident."

Apparu en fin de nuit, le verglas, qui n'a pas duré, a causé des accidents nombreux mais généralement sans gravité.