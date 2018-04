Leernes: un camion-poubelle finit sa course dans le fossé et déverse 300 litres de mazout dans la nature

Un chauffeur a perdu le contrôle de son camion ce mercredi matin à Leernes. L’homme conduisait un camion-poubelle de la firme Vangansewinkel sur la rue de Huttre quand il s’est déporté sur la droite et a terminé sa course dans le fossé.





Une zone boisée



Dans l’accident, le réservoir du camion a été percé et 200 litres de mazout se sont déversés sur la route. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est se sont rapidement rendus sur place pour éviter que les hydrocarbures ne contaminent et ne se propagent dans région boisée.



La route a été fermée à la circulation le temps d’évacuer le camion.



(Photos de Fabian Vanhove)