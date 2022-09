Les baptêmes étudiants encadrés par une nouvelle charte à l'UMons

(Belga) Les quatre cercles étudiants de l'UMons se sont engagés lundi soir, lors d'une cérémonie, à respecter une toute nouvelle charte visant à un meilleur encadrement des activités de la vie estudiantine, a annoncé mardi l'université. Cette nouvelle version, élaborée par les autorités académiques, les représentants étudiants et les anciens baptisés, a pour objectif d'"assurer que les activités d'intégrations proposées par les cercles étudiants aient lieu dans un cadre organisé et structuré, respectueux de la liberté individuelle et la sécurité de tous."

Les anciens baptisés de l'UMONS et les responsables des cercles forment donc désormais le Conseil des Cercles de Baptême (Con'Cer), qui sera chargé de surveiller et contrôler le bon déroulement des activités de baptême et de faire respecter les "valeurs du folklore estudiantin définies dans la Charte de Baptême". Ces dernières sont au nombre de cinq : folklore et tradition, respect et humilité, solidarité, intégration et progression ainsi que dépassement de soi. Elles doivent garantir la liberté de choix de l'étudiant de prendre part ou non au baptême sans que cela ait un impact sur son cursus, le respect de la dignité des participants, des lieux et de l'environnement, l'absence de discrimination mais aussi la sécurité lors des activités. Les présidents de cercles de l'UMons ont signé la charte et prêté serment lundi devant le recteur de l'université avant de faire prêter serment, à leur tour, à l'ensemble de leur comité de baptême. Cette cérémonie sera répétée à chaque rentrée universitaire. Une autre charte, qui englobe l'ensemble des activités estudiantines de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a également été renforcée en juillet à l'initiative de la ministre de l'Enseignement de la FWB, Valérie Glatigny (MR).