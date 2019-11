Beaumont, Froidchapelle et Sivry-Rance touchées par une panne d'électricité: "Les équipes sont sur le terrain"

De nombreuses personnes ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour signaler une panne d'électricité dans les communes de Beaumont, Froidchapelle et Sivry-Rance ce vendredi en fin d'après-midi.

"De nouveau une panne générale et comme d'habitude l'AIESH, le distributeur, est aux abonnés absents. C'est la deuxième panne en à peine une semaine", a déploré Angelo dès 16h26. "Nous n'avons plus d'électricité depuis un bon moment, encore une fois... Et il est impossible de joindre notre distributeur d'électricité, l'AIESH", nous a écrit Julien un peu plus tard. "Panne d'électricité générale aux Lacs de l'Eau d'Heure", a précisé Dominique juste avant 17h. "Plus d'électricité dans la région des Lacs de l'Eau d'Heure et comme à son habitude l'AIESH ne donne aucune réponse téléphonique", a envoyé Olivier à 17h48.

Comme nos témoins, nous avons tenté de joindre l'AIESH, l'Association Intercommunale d'Electricité du Sud du Hainaut société coopérative, sans succès.

Nous nous sommes donc tournés vers le bourgmestre de Beaumont. Il a pu nous donner plus de précisions. "J'ai eu le directeur de l'intercommunale. Les équipes sont sur le terrain. C'est un problème au niveau d'une cabine électrique. Ils ont rappelé du personnel technique spécialisé. On est à pied d'œuvre pour régler le problème le plus vite possible", a indiqué Bruno Lambert. Impossible cependant pour le mayeur de donner une heure approximative pour la résolution du problème.

Nous avons également interrogé le bourgmestre sur la panne survenue il y a quelques jours du côté de Beaumont, un lundi en fin de nuit. "Le problème serait apparemment analogue. Des vérifications seront donc menées par la suite", a-t-il expliqué.