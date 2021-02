Les espaces verts d'Ath font la fierté des habitants: la ville reçoit le label 3 fleurs

La cité des géants a reçu pour la troisième fois, le label trois fleurs. C'est la plus haute distinction du concours "Wallonie en fleurs". Depuis depuis 4 ans, il récompense les communes et associations qui s'investissent pour fleurir le cadre de vie des habitants, tout en respectant la nature et la biodiversité. En Wallonie, 10 communes ont obtenu le label 3 fleurs, dont deux dans le Hainaut, Tournai et Ath. Ath l'obtient pour la 3ème fois.

Un travail qui s'étend sur une année

C'est une reconnaissance pour le service espace vert de la ville. En tout, 44 personnes travaillent au sein de ce service et contribuent à la plantation de 13 000 fleurs dans les parterres de la cité des géants et de ses villages environnants. Des montages végétaux sont placés à l'entrée de la ville. Plus de mille contenants (à savoir des suspensions ou balconnières) sont garnis de fleurs. C'est un travail de toute une année qui commence dès le mois de février avec l'inspection des arbres et buissons.

Le jury a été séduit par l'harmonie des compositions, les mélanges des couleurs et surtout par la diversité des arbres notamment sur l'Esplanade et son parc. C'est le principal écrin de verdure dans le centre ville.