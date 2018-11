Les gilets jaunes étaient devant le ministères des Finances à Charleroi ce matin: "Les contributions sont hors service"

Ce lundi matin, des gilets jaunes avaient installé un barrage à l'entrée du parking du ministère des Finances à Charleroi, scandant, "Les contributions sont hors service. Kevin, chauffeur poids lourds de 24 ans et père de 3 enfants, explique: "C’est pas normal, en 2018, qu’on crève de faim, tout simplement. Le 10 du mois, plus rien dans nos assiettes". Il fait part d'une peur de ne pas y arriver chaque mois, qu'il vient exprimer ici.

Maria Dolores, mère de 4 enfants, explique pourquoi elle est venue bloquer l'entrée du ministère: "On ne veut plus de taxes, c’est de là que ça démarre. On va arrêter de bloquer des ronds-points, vu qu’on nous dit que ça sert à rien. On va bloquer des choses intéressantes, comme le ministère des finances. Tout le monde sort, personne ne rentre, plus de taxes".