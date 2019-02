Les habitants de Beloeil privés d'eau potable: "On essaye de se débrouiller"

Dans l'entité de Beloeil, plus de 1.500 ménages n'ont plus l'eau potable depuis ce week-end. L'eau qui coule des robinets est brune et l'origine du problème est encore inconnue. En attendant que cela soit résolu, une distribution de berlingots s'organise.

5.000 litres d'eau ont été distribués hier aux habitants et ce matin, à partir de 8 heures, les agents communaux ont repris du service : chaque ménage a droit 6 bouteilles d'un litre et demi ou un bidon de 10 litres.

"On essaye de se débrouiller avec l'eau qu'on vient chercher et l'eau qu'on achète dans le commerce. Donc ça va", raconte une habitante de Beloeil. "Hier je suis venu, je suis revenue aujourd'hui", explique une autre. "Il faut prendre son mal en patience et faire attention", ajoute un habitant.

La commune a mis en place deux points de distribution d'eau et les agents livrent également les personnes isolées, âgées ou qui ne parviennent pas à se déplacer.

S'il est certain que les conduits d'eau se font vieilles, difficile pour la commune d'identifier précisément la source du problème.

"On a des suspicions sur un effondrement karstique à proximité du canal Ath-Blaton, note Luc Vansaingele, bourgmestre de Beloeil. Un expert est actuellement sur les lieux en compagnie du SPW voies navigables pour voir si c'est la cause réelle ou si c'est une autre cause".

Pour les habitants, la situation devrait se rétablir assez vite : le château d'eau, d'habitude alimenté par la nappe phréatique, est désormais relié au réseau de distribution