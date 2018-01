Les loueurs de costumes de Gille pris d'assaut à Binche

Les préparatifs du carnaval vont bon train, à Binche. Cette année, la grande fête a lieu le 13 février et les Gilles pensent déjà à leur costume. Chez les loueurs -- ou plutôt, les "louageurs", comme ils sont appelés dans la région -- c'est la course.

La boutique existe depuis 1989. Une affaire de famille. Yves et Sandrine Seghers sont louageurs. Ils fabriquent les costumes des Gilles de Binche pièce par pièce, à la main. Un travail minutieux, qui exige des centaines d'heures de patience. "Nous travaillons toute l'année pour préparer le carnaval", précise Sandrine.

Le carnaval, c'est dans un peu moins de 3 semaines. Plus de 200 costumes et 40 chapeaux ont été réservés. D'ici Mardi gras, le couple va se consacrer à ajuster chaque costumes au Gille qui va le porter. Un chapeau, c'est une semaine de travail et 240 plumes.

Des Gilles viennent tous les jours faire des essayages. Tout doit être parfait pour le carnaval ; les Gilles porteront le costume pendant des heures et des heures. Et, s'il ne pleut pas, ils sortiront les chapeaux à plume.

Frédéric Ansion est venu s'assurer que le sien tient parfaitement : "Le principal s'est surtout d'être bien à l'aise dedans. Et les couleurs sont agréables pour le carnaval". Un mètre au-dessus de son chapeau blanc, tout le pourtour des immenses plumes blanches a été délicatement coloré de touches de violet et de rose.

Le chapeau "ça donne du panache", explique Frédéric. C'est important de le porter, surtout "pour les visiteurs, les touristes. Bon, c'est un petit moment désagréable à passer, les quelques heures du cortège de l'après-midi, mais à partir du moment où on l'a bien sur la tête, normalement, il n'y a pas de problème."