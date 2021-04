La commune de Mouscron a décidé d'interdire sur les marchés les vendeurs de produits non essentiels. La mesure est d'application jusque fin avril et des contrôles auront lieu. La bourgmestre a expliqué les raisons de ce choix à notre micro.

Envoyés sur place ce samedi, notre journaliste Julien Crête et notre caméraman Xavier Preyat ont pu constater que la règle a tout simplement été respectée. A Mouscron, le marché du samedi matin est traditionnellement petit. "Il y avait quelques échoppes seulement, et elles étaient toutes essentielles. Il y avait de la volaille à emporter, un marchand de fleur, et puis des commerçants de fruits et légumes", a indiqué Julien Crête en direct dans le RTL INFO 13H.

Le véritable test aura lieu mardi lors du grand marché hebdomadaire de Mouscron. Là encore, il sera interdit de vendre tout ce qui n'est pas essentiel: il s'agit par exemple de vêtements ou d'accessoires de téléphonie.

Contactée par nos soins, l'association nationale de défense du commerce ambulant regrette cette mesure. Selon l'organisme, elle va pénaliser des dizaines de commerçants dès mardi.

Les mesures barrières n'étaient pas respectées, le sens n'était pas respecté

La bourgmestre de Mouscron a invoqué la situation sanitaire comme raison de l'interdiction. "À un des derniers marchés du mardi il y avait énormément de monde. Il faisait beau et il y avait beaucoup de monde. Les mesures barrières n'étaient pas respectées. Le sens n'était pas respecté. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait autant de monde. En sachant qu'aujourd'hui, chez nous à Mouscron, les chiffres ont de nouveau flambé", a réagi Brigitte Aubert (CDH) à notre micro.

Interdit les produits non essentiels était-elle la meilleure façon d'éviter la présence sur le marché? Nous avons posé la question à la bourgmestre. "Pour ces commerçants je le regrette, mais oui je pense que c'était une des mesures nécessaires de supprimer les ambulants non essentiels, et de garder les essentiels", a-t-elle indiqué.

L'interdiction est adoptée jusque la fin du mois d'avril et des contrôles sur les marchés ont été annoncés.