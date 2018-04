Les enfants formés au digital dès les maternelles à La Louvière: "Ils sont sur les écrans toute la journée pour pas grand-chose, ici c'est vraiment de la recherche"

Les enfants qui sont actuellement en maternelles sont nés dans l'ère numérique. A 5 ans, ils manipulent déjà une souris d'ordinateur et un moteur de recherche. Dans cinq écoles de La Louvière, les premiers pas sur Internet se font dès le plus jeune âge. Ce mercredi dans un de ces établissements, les petits écoliers cherchent une recette de cookies pour la fête des mères. Les enfants partagent ensuite leurs idées avec une école située à 4 km grâce à un direct vidéo.



"L'avantage est que ça les oblige un peu à communiquer verbalement, à faire des phrases correctes avec une bonne syntaxe et un vocabulaire adéquat, considère Audrey Dubois, institutrice maternelle, au micro d'Aurélie Henneton. Au niveau de la recherche sur les ordinateurs, on travaille le langage écrit par le biais de petits mots, de la reconnaissance de lettres".



L'établissement a également un appareil photo numérique avec une concrétisation sur papier dans le journal de l'école deux fois par an. "Les enfants sont sur les écrans toute la journée pour pas grand-chose. Par contre, ici, c'est vraiment de la recherche", a précisé Catherine Demauw, directrice des écoles communales maternelles autonomes de La Louvière.