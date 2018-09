Les plaques d'immatriculation de 3 véhicules communaux dérobées à Morlanwelz: "Les équipes tournent deux fois plus"

Des plaques d'immatriculation ont été volées sur 3 véhicules communaux à Morlanwez. Les services de la commune ont dû s'adapter mais ce vol met en lumière l'augmentation du nombre de plaques volées dans la région de Charleroi.

Deux camionnettes et un camion poubelles ont été dépouillés de leurs plaques d’immatriculation à Morlanwelz. Les faits se sont déroulés fin de semaine passée. Une plainte a été déposée, et de nouvelles plaques commandées auprès de la DIV.

Délai pour les obtenir : une semaine. Pas facile pour les ouvriers communaux de s’organiser. "Les équipes tournent deux fois plus. On va déposer les équipes sur les chantiers. On essaie de pallier. On se prête deux fois plus les véhicules", a indiqué Jean-Charles Deneufbourg, échevin des travaux à Morlanwelz, à notre journaliste Justine Roldan-Perez.



Le phénomène n’est pas rare

La zone de police de Charleroi, par exemple, a enregistré 65 vols de plaques d’immatriculation ces 30 derniers jours. "Je dirais qu’il y a deux finalités. La première c'est de placer une de ces plaques volées sur un véhicule qui n'est ni immatriculé, ni assuré, pour pouvoir circuler en toute discrétion. La deuxième finalité, c'est apposer la plaque volée sur un véhicule qui va servir à commettre un fait judiciaire, comme un vol par exemple", a expliqué David Quinaux, porte-parole de la police locale de Charleroi.



Pour remédier, entre autre, à cette problématique, les zones de police s’équipent petit à petit de caméras intelligentes. "Grâce à ces caméras, je pense que le phénomène des vols de plaque va être amené à disparaître", a ajouté David Quinaux.

En cas de vol de plaques d’immatriculation, la police conseille de porter plainte au plus vite afin que la plaque soit signalée volée.