Les pompiers d'Ath et de Lessines déménagent dans la même caserne: l'opération délicate a eu lieu ce matin en convoi

Les pompiers d'Ath et de Lessines fusionnent au sein d'une même caserne à Rebaix. Les hommes du feu ont donc dû déménager tout leur matériel. C'était une opération délicate car il faut pouvoir assurer les urgences tout en faisant les caisses...

Notre équipe de journalistes a assisté à la dernière phase du déménagement des pompiers d'Ath et de Lessines vers leur nouvelle caserne. Le transport des véhicules d'intervention s'est réalisé en un convoi toutes sirènes hurlantes durant lequel les équipes doivent rester opérationnelles.

Eric Stasik, capitaine de la zone de secours Wallonie-Picardie conduit l'un de ces véhicules. Il veille au bon déroulement de l'opération: "Si malheureusement il y avait un départ, il serait assuré à la seconde puisque on est déjà dans les véhicules. Mais tout a été prévu jusqu'à la dernière seconde..."

Après quelques kilomètres de trajet, les véhicules en provenance d'Ath et de Lessines pénètrent dans leur nouvelle caserne unique. Chaque camion trouve sa place. Les hommes du feu, eux, aussi découvrent les nouvelles installations.

Aurélie Lessens, pompier de la zone de secours, détaille l'installation: "On découvre nos nouveaux casiers et on y dépose nos affaires pour pouvoir aller travailler."

Pour la première fois, le grand hangar est rempli par les véhicules prêts à partir. Ce garage s'apprête à vivre 24 heures sur 24.

Hissam Joudar, capitaine de la zone de secours Wallonie-Picarde, détaille que chaque véhicule fait l'objet d'une observation minutieuse: "Les véhicules viennent d'arriver. Ils ont été parqués en fonction de leur attribution. Une fois qu' ils sont parqués, la première chose à faire c'est de s'assurer qu'ils sont bien branchés: le branchement électrique et le branchement pneumatique."

Pour les responsables, l'ultime test est pour les appels d'urgence. En testant, la sonnerie d'intervention, on s'assure que les tests ont porté leurs fruits.

Olivier Vanzeveren, capitaine de la zone de secours: "Cela fait déjà plusieurs semaines bien entendu qu'on prépare ce déménagement, qu'on fait des tests temps en réel dans la caserne et ici effectivement l'ultime jour, on s'assure ensemble via des derniers tests que tout fonctionne correctement".

Olivier Lowagie commandant de la caserne témoigne de la nécessité que tout le déménagement se fasse rapidement: "On doit donc répondre à la sollicitation des citoyens et on doit être impérativement opérationnel. Là, on a eu un appel il y a 5 minutes et on a pu y répondre. "

Les pompiers le confirment. Le regroupement des deux casernes plus anciennes vers un point unique va leur offrir plus d'efficacité et la présence notamment des hommes du feu 24h sur 24h.